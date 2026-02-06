Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 17:45

Политика

ЕС в рамках 20-го пакета санкций хочет изменить условия ограничения цен на нефть из РФ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Евросоюз (ЕС) в рамках 20-го пакета санкций планирует изменить условия ограничений цен на нефть из России, сообщается в распространенном пресс-службой Еврокомиссии (ЕК) заявлении председателя органа Урсулы фон дер Ляйен.

Ключевым элементом нового санкционного пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Уточняется, что ЕК планирует осуществлять это "во взаимодействии с партнерами по "Группе семи".

"Теперь я призываю страны ЕС молниеносно утвердить эти новые санкции", – заявила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Евросоюз внесет в черный список 43 танкера, которые перевозят российскую нефть. Вместе с тем ЕС намерен добавить в данный список еще 20 региональных банков РФ и ввести новые запреты на транзакции, в том числе в криптовалюте.

Председатель ЕК добавила, что объединение также планирует ввести запрет на поставки в Россию товаров на годовую сумму 360 миллионов евро. Под ограничения подпадает широкий спектр продукции – "от резины до тракторов".

Кроме того, предлагается запретить странам ЕС закупать у России металлы, минералы и редкоземельные элементы на общую сумму около 570 миллионов евро в год.

Фон дер Ляйен также сообщила, что планируется ввести запрет на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в третьи страны, которые подозреваются в последующем реэкспорте этой техники в Россию.

Ранее суд Европейского союза разъяснил, что запрет на ввоз товаров из России в рамках санкций ЕС распространяется на все лица, включая частных, и допускает конфискацию автомобилей, ввезенных с нарушением ограничений.

Поводом для этого заявления послужил спор в Германии, где гражданин России ввез подержанный автомобиль из РФ и попытался зарегистрировать его в ЕС. Однако немецкая таможня изъяла транспортное средство, сославшись на нарушение санкционного режима.

Читайте также


политика

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика