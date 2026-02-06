ЕС в рамках 20-го пакета санкций хочет изменить условия ограничения цен на нефть из РФ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Евросоюз (ЕС) в рамках 20-го пакета санкций планирует изменить условия ограничений цен на нефть из России, сообщается в распространенном пресс-службой Еврокомиссии (ЕК) заявлении председателя органа Урсулы фон дер Ляйен.

Ключевым элементом нового санкционного пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Уточняется, что ЕК планирует осуществлять это "во взаимодействии с партнерами по "Группе семи".

"Теперь я призываю страны ЕС молниеносно утвердить эти новые санкции", – заявила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Евросоюз внесет в черный список 43 танкера, которые перевозят российскую нефть. Вместе с тем ЕС намерен добавить в данный список еще 20 региональных банков РФ и ввести новые запреты на транзакции, в том числе в криптовалюте.

Председатель ЕК добавила, что объединение также планирует ввести запрет на поставки в Россию товаров на годовую сумму 360 миллионов евро. Под ограничения подпадает широкий спектр продукции – "от резины до тракторов".

Кроме того, предлагается запретить странам ЕС закупать у России металлы, минералы и редкоземельные элементы на общую сумму около 570 миллионов евро в год.

Фон дер Ляйен также сообщила, что планируется ввести запрет на экспорт компьютерной и радиоаппаратуры в третьи страны, которые подозреваются в последующем реэкспорте этой техники в Россию.

Ранее суд Европейского союза разъяснил, что запрет на ввоз товаров из России в рамках санкций ЕС распространяется на все лица, включая частных, и допускает конфискацию автомобилей, ввезенных с нарушением ограничений.

Поводом для этого заявления послужил спор в Германии, где гражданин России ввез подержанный автомобиль из РФ и попытался зарегистрировать его в ЕС. Однако немецкая таможня изъяла транспортное средство, сославшись на нарушение санкционного режима.

