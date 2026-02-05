05 февраля, 23:59Политика
Глава Минфина США заявил о наличии крупного пакета санкций против РФ
Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber
У Вашингтона заготовлен "крупнейший" пакет санкций в отношении Москвы, введение которых зависит от переговорного процесса об урегулировании ситуации на Украине. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
"У нас готов крупнейший пакет санкций, который когда-либо применялся против крупной экономики, и его введение напрямую привязано к прогрессу за столом переговоров", – цитирует его Reuters.
Как подчеркнул министр, Штаты могут продолжить давить на Россию при помощи новых ограничений, включая теневой флот.
В январе президент США Дональд Трамп рассказал, что поддержал законопроект о новых санкциях против России. Однако он выразил надежду, что использовать его не придется.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия США противоречат их заявлениям о возможном инвестиционном сотрудничестве с Россией. Он отметил, что американцы вводят санкции в ответ на готовность Москвы к их плану урегулирования украинского конфликта, вытесняют российские компании из Венесуэлы и объявляют Кубу угрозой из-за России.
