Дмитриев иронично предложил обменяться санкциями США с фон дер Ляйен

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев иронично предложил обменяться санкциями США с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает News.ru.

Так Дмитриев прокомментировал свой прошлый пост в соцсети Х, в котором предположил, что запрет на въезд в Соединенные Штаты для 5 европейских активистов может затронуть саму фон дер Ляйен. Уточнялось, что ограничения были введены в отношении них за попытки цензурировать американские платформы.

"Если у Госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими, (введенными при администрации предыдущего президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?" – написал спецпредставитель президента РФ.

Ранее на саммите Евросоюза были продлены все ранее введенные против России санкции. Они будут действовать еще полгода. Подобное решение принимается одновременно каждые 6 месяцев – до 31 января и 31 июля каждого года.