До 8 тысяч россиян не могут вернуться в РФ из-за закрытия неба на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/ЕРА/MADE NAGI

Примерно 6–8 тысяч граждан РФ с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут вылететь в РФ. Это следует из сообщения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Часть уже находится в транзитных городах, часть – вынуждена продлить отдых в странах вылета. Основной поток – пассажиры с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, Oman Air", – сказано в сообщении.

Это связано с временным закрытием неба на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. В результате ограничения затронули не только прямые, но и транзитные рейсы.

В АТОР уточнили, что многие туристы из России использовали страны Персидского залива, в том числе ОАЭ и Катар, в качестве хабов для отправки в Азию и на острова Индийского океана. В результате они не могут вылететь домой.

"Через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман традиционно выполнялись стыковочные рейсы с Мальдив, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, из Индонезии, Малайзии, стран Африки и других направлений", – сказано в сообщении.

По данным АТОР, 28 февраля были отменены рейсы в Дубай из Маврикия и из Коломбо, в Абу-Даби и Дубай из Денпасара (Бали), в Дубай и Доху с Сейшел, а также в Абу-Даби, Доху и Дубай из Куала-Лумпура. На 1 марта часть рейсов стоит в графике, но со статусом "нет информации". Предварительно, большая их часть может быть не выполнена.

На данный момент на 1 марта в Ближнем Востоке отменено свыше 700 рейсов. Туроператоры характеризуют ситуацию как сложную, но управляемую. В частности, пассажиров перенаправляют на альтернативные маршруты, в том числе через Турцию и Китай.

Также туристам как в странах отдыха, так и в транзитных хабах, продлевают проживание в отелях или размещают заново. При этом в АТОР уточнили, что никто из организованных туристов в аэропортах не ночует.

Основная сложность заключается в отсутствии конкретных сроков по восстановлению полетов. Часть пассажиров, которая не захотела ждать нормализации ситуации, самостоятельно купила билеты с пересадками через другие страны.

В свою очередь, АТОР попросил туристов быть на связи с турагентом или туроператором, проверять статус рейса и следить за информацией от авиакомпаний. Пассажирам напомнили, что подробные рекомендации по действиям в случае форс-мажоров можно найти на сайтах туроператоров и МИД РФ.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Исламской Республики безответственным шагом.

На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты приостановили работу, после чего российские авиакомпании сообщили о временном прекращении полетов в эти страны.

