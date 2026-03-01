Женщина погибла при ударе БПЛА по автомобилю в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Украинские войска атаковали с помощью беспилотника гражданский автомобиль в селе Чернооково Брянской области. В результате атаки погибла мирная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей. Семье будет оказана вся необходимая материальная помощь. Работают оперативные и экстренные службы", – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее два мирных жителя получили травмы в результате атак беспилотников ВСУ по территории Белгородской области. Например, в городе Шебекино мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча после удара FPV-дрона по автомобилю.

Еще один мирный житель, 58-летний волонтер из Ставропольского края, погиб в результате атаки украинского беспилотника в Луганской Народной Республике.