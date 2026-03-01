Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два мирных жителя получили травмы в результате атак украинских беспилотников по территории Белгородской области. О происшествии рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино мужчина получил осколочное ранение и перелом плеча после удара FPV-дрона по автомобилю. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу.

В поселке Маслова Пристань женщина самостоятельно обратилась в больницу с ранениями, которые она получила при детонации дрона. У нее диагностировали минно-взрывную травму, пострадавшей оказали необходимую помощь.

Ранее 58-летний волонтер из Ставропольского края погиб в результате атаки беспилотника ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР). Украинский дрон атаковал два гражданских автомобиля в Марковском муниципальном округе. Это были транспортные средства волонтеров, которые привезли в ЛНР гуманитарную помощь.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в Краснодарском крае, в результате нее произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.