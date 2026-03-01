Форма поиска по сайту

Небензя назвал безответственной операцию США и Израиля против Ирана

Фото: ТАСС/AP/Richard Drew

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Ирана безответственным шагом. Об этом он сообщил во время заседания Совбеза ООН по ситуации в Иране.

"Безответственный шаг Соединенных Штатов и Израиля, как мы и предупреждали раньше, уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе", – приводит РИА Новости слова дипломата.

Он назвал действия США и Израиля неспровоцированным актом вооруженной агрессии в нарушение устава ООН и международного права.

Небензя также обратил внимание, что Тель-Авив и Вашингтон применили силу в разгар переговоров по иранской ядерной программе. Таким образом, данная военная операция стала настоящим предательством дипломатии.

"Несмотря на готовность Тегерана к дипломатическому процессу, он вновь получает нож в спину", – добавил постпред РФ.

По его словам, Москва с особой болью восприняла информацию об ударе по школе для девочек в Иране. Российский дипломат выразил соболезнования родным и близким жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Российская сторона принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан РФ в Иране, отметил Небензя.

Политик также заявил, что действия США и Израиля против Ирана рискуют обернуться гуманитарной и экономической катастрофой. Кроме того, эскалация конфликта грозит ядерной и радиологической безопасности.

Небензя выразил мнение, что данная военная операция неприкрыто направлена на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение неудобного Западу государства.

Российская сторона призывает к немедленному прекращению огня и возобновлению политико-дипломатического урегулирования. При этом Москва готова оказывать содействие поиску решения на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

Отдельно Небензя подчеркнул, что объекты в Иране, по которым наносятся удары, находятся под гарантиями МАГАТЭ. Это значит, что они не могут использоваться для разработки ядерного оружия. Россия ожидает от руководства МАГАТЭ однозначных оценок и осуждения атаки США.

Израиль совместно с США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в исламской республике объявили чрезвычайное положение. В ответ на это Иран ответно атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

По данным СМИ, верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевезли в безопасное место. Однако президент США Дональд Трамп объявил о смерти Хаменеи в результате обстрелов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы российский дипломат осудил "ничем не спровоцированные" атаки США и Израиля на Исламскую Республику.

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

