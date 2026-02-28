Тело 11-летнего мальчика обнаружили в сугробе в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "112"

Тело 11-летего мальчика было обнаружено в сугробе на одной из улиц Подольска, сообщили в Следственном комитете Подмосковья.

Предварительно, вечером 27 февраля ребенок вышел на прогулку и не вернулся. Выяснилось, что вблизи дома на улице Бородинской он забрался в вырытый в снегу лаз. В это время на участке шли работы по очистке снежных масс, из-за чего конструкция рухнула, накрыв мальчика.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Подольская городская прокуратура заявила, что контролирует установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Ранее ребенок погиб под колесами машины в Петропавловске-Камчатском из-за наледи на дороге. Инцидент произошел 25 февраля на улице Королева. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил соболезнования семье погибшего и поручил оказать им необходимую помощь.