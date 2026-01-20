Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 20:52

Происшествия

В Севастополе прохожие спасли подростка, упавшего в море

Видео: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который упал в холодное море, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, мальчик гулял с одноклассницей по набережной на мысе Хрустальном. Решив разбежаться и прокатиться по льду у края набережной, он потерял равновесие и оказался в ледяной воде.

"Зимнее море ошибок не прощает, и каждая секунда там стоит жизни. Но Севастополь – это город неравнодушных людей", – заявил губернатор.

Первой среагировала одноклассница мальчика, которая сразу же позвала на помощь. К ней присоединились прохожие, среди которых была женщина, не побоявшаяся лечь на лед и протянуть подростку свой шарф. Затем подоспели мужчины. Они спустились к воде и удерживали ребенка, пока остальные выстроились в живую цепочку.

Благодаря слаженным и быстрым действиям мальчика удалось спасти. Его вытащили из воды и отвели под горячий душ в ближайший отель. Скорая помощь прибыла на место уже через четыре минуты. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает, он находится под присмотром матери, уточнил губернатор.

"Зима у воды требует особой осторожности, особенно от наших детей. Поговорите с ними! Но сегодня главный вывод не о том, как нужно или не нужно поступать, а о том, что мы можем рассчитывать друг на друга. Искренне благодарю всех, кто не прошел мимо, не задумался, а действовал! Горжусь вами и нашим городом!" – подчеркнул Развожаев.

Ранее в населенном пункте Пески Ленинградской области прошла операция по спасению мужчин, рыбачивших на льдине. На место происшествия прибыли спасатели ПСП "Берег". Рыбаков успешно доставили на сушу, помощь медиков им не потребовалась.

Новости регионов: машина с людьми провалилась под лед в Якутске

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

Как может поменяться турецкая система "все включено"?

Специалисты предлагают перейти на модель с выбором только нужных опций

Однако эксперты уверены: система "все включено" не подвергнется кардинальному пересмотру

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам повышений заработных плат в 2026 году?

Прогнозы по зарплате свидетельствуют о значительном замедлении темпов ее роста

В 2026 году увеличение может сократиться примерно на треть по сравнению с 2025-м

Читать
закрыть

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика