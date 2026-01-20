В Севастополе прохожие спасли подростка, упавшего в море

В Севастополе прохожие спасли 13-летнего подростка, который упал в холодное море, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, мальчик гулял с одноклассницей по набережной на мысе Хрустальном. Решив разбежаться и прокатиться по льду у края набережной, он потерял равновесие и оказался в ледяной воде.

"Зимнее море ошибок не прощает, и каждая секунда там стоит жизни. Но Севастополь – это город неравнодушных людей", – заявил губернатор.

Первой среагировала одноклассница мальчика, которая сразу же позвала на помощь. К ней присоединились прохожие, среди которых была женщина, не побоявшаяся лечь на лед и протянуть подростку свой шарф. Затем подоспели мужчины. Они спустились к воде и удерживали ребенка, пока остальные выстроились в живую цепочку.

Благодаря слаженным и быстрым действиям мальчика удалось спасти. Его вытащили из воды и отвели под горячий душ в ближайший отель. Скорая помощь прибыла на место уже через четыре минуты. В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает, он находится под присмотром матери, уточнил губернатор.

"Зима у воды требует особой осторожности, особенно от наших детей. Поговорите с ними! Но сегодня главный вывод не о том, как нужно или не нужно поступать, а о том, что мы можем рассчитывать друг на друга. Искренне благодарю всех, кто не прошел мимо, не задумался, а действовал! Горжусь вами и нашим городом!" – подчеркнул Развожаев.

