Пять автомобилей ушли под лед в Амурском заливе в Приморье

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Пять автомобилей провалились под лед в Амурском заливе в районе устья реки Раздольная Приморского края. В результате пострадавших и погибших нет, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, три машины ушли под воду утром 7 января, четвертый автомобиль провалился днем, а вечером – пятый. В МЧС уточнили, что под водой оказался микроавтобус, пассажиры и водитель которого смогли самостоятельно покинуть салон.

На месте ЧП была задействована водолазная группа.

Ранее бензовоз с топливом провалился под лед в Архангельской области. В МЧС по региону сообщили, что водитель нарушил требования безопасности, а переправа была предназначена только для людей.

До этого автомобиль провалился под лед на озере Щучье в Курганской области. Водитель выехал на покрытое льдом озеро, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате покров не выдержал веса. Водитель погиб, а троим пассажирам удалось самостоятельно выбраться на поверхность.

