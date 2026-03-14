Собянин: отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву

Над Москвой отражена атака еще пяти беспилотников, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил глава города.

По последним данным, над городом было уничтожено 44 БПЛА.

Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.

В связи с этим, для обеспечения безопасности полетов, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Позже Домодедово и Жуковский возобновили деятельность.

