14 марта, 20:41Мэр Москвы
Собянин: отражена атака еще пяти беспилотников, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Над Москвой отражена атака еще пяти беспилотников, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил глава города.
По последним данным, над городом было уничтожено 44 БПЛА.
Массированная атака на мегаполис со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась утром 14 марта. К пресечению всех попыток нападения привлекались силы противовоздушной обороны.
В связи с этим, для обеспечения безопасности полетов, были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково. Позже Домодедово и Жуковский возобновили деятельность.