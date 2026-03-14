Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в МАХ.

В настоящее время к работе на месте падения осколков дронов задействованы сотрудники экстренных служб, уточнил мэр города.

Минувшей ночью системы ПВО ликвидировали 87 украинских БПЛА над российскими регионами. В частности, с 20:00 13 марта до 07:00 14-го числа были сбиты 16 аппаратов над Краснодарским краем, 8 – над Крымом, а также 7 – над Брянской областью.

Помимо этого, 6 беспилотников удалось перехватить над Белгородской областью, 5 – над Ростовской областью, 3 – над Самарской областью, а также 2 – над Курской областью.