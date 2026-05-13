Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:10

Общество

УЗИ брюшной аорты включено в диспансеризацию для мужчин с факторами риска

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В программу диспансеризации в России включили оценку предтестовой вероятности ишемической болезни сердца и ультразвуковое исследование брюшной аорты для мужчин с отягощенным наследственным анамнезом. Об этом сообщила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, академик РАН Оксана Драпкина.

Она пояснила, что оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца считается достаточно простой методикой, которую можно легко внедрить.

Исследование брюшной аорты, в свою очередь, обычно проводится у мужской части населения с такими факторами риска, как курение и наследственная предрасположенность. Это делается для предотвращения или своевременного выявления возможности разрыва аневризмы аорты.

Драпкина также напомнила, что ранее в программу диспансеризации было добавлено определение липопротеида (а).

"Мы единственные в мире ввели определение липопротеида(а) малого и исследование липидного спектра с определeнным шагом, с определeнной частотой у всех граждан. Липопротеид (а) малый измеряется один раз в жизни. Он говорит о предрасположенности к галопирующему течению атеросклероза. Измеряется он до 39 лет. Мы оцениваем коронарный кальций по данным ранее проведeнных КТ", – заключила она.

Вместе с тем Минздрав РФ рассматривает возможность включения в диспансеризацию обследования грудной клетки с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) для пациентов с риском развития рака легкого.

НДКТ используется для выявления патологий легких и проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Причем основания для проведения этого исследования определяет врач-терапевт, который оценивает стаж и интенсивность курения пациента.

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика