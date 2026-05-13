13 мая, 15:21

Транспорт

В ГАИ Москвы опровергли перекрытие движения для задержания водителя иномарки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичная Госавтоинспекция опровергла, что в среду, 13 мая, сотрудники перекрыли движение на Новом Арбате при задержании водителя иномарки. Соответствующее сообщение опубликовано в канале ведомства в мессенджере MAX.

В ведомстве подчеркнули, что эти слухи, которые ранее распространили СМИ, не соответствуют действительности.

Там рассказали, что примерно в 13:30 на пересечении Борисоглебского переулка и улицы Новый Арбат у девушки-водителя сломался автомобиль. Рядом оказались сотрудники 1 ОСБ ДПС, которые оказали ей помощь и переместили авто к обочине. Водитель поблагодарила их и осталась ждать эвакуатор.

Ранее сотрудники ГАИ помогли отцу найти потерявшегося 5-летнего сына на детской площадке в Кировоградском проезде. Они обнаружили его у дома почти в 1,5 километрах от места, где ребенка видели в последний раз. Мальчик не пострадал.

