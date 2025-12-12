Форма поиска по сайту

12 декабря, 14:24

Происшествия

Девушка избила таксиста и угнала его машину в Якутии

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Саха (Якутия)"

В Якутии 27-летняя девушка избила таксиста и угнала его машину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Саха.

Информация об угоне машины поступила полиции от таксиста рано утром 12 декабря. 26-летний мужчина рассказал, что он должен был довезти девушку от микрорайона Сатал до Северной улицы. Однако по пути пассажирка, которая уже находилась в нетрезвом состоянии, потребовала остановить автомобиль возле круглосуточного магазина.

Позже девушка вышла из магазина с пивом, которое выпивала в салоне машины. Мужчина заявил пассажирке, что недоволен ее поведением. В результате они начали ругаться. Несмотря на это, таксист довез женщину до пункта назначения, но та отказалась выходить из автомобиля.

Спустя время девушка начала избивать мужчину и пытаться вырвать у него телефон. Из-за этого таксист вышел из машины и позвонил в полицию. Однако в тот момент пассажирка перелезла на водительское сиденье и нажала педаль газа.

В результате машина была найдена перевернутой неподалеку от Северной улицы. Злоумышленница при задержании оказала сопротивление полиции. Несмотря на это, при ДТП девушка не пострадала, лишь сломала ноготь. У автомобиля выявлены серьезные механические повреждения.

В отношении девушки был составлен протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Суд над злоумышленницей пройдет 12 декабря.

Госавтоинспекция также привлекла женщину к административной ответственности. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон машины.

Ранее в Подмосковье полицейские задержали 39-летнего жителя Люберец, угнавшего иномарку в Реутове, с комплектом поддельных автомобильных номеров. Стоимость похищенной машины оценивалась в почти 4 миллиона рублей.

По версии следствия, ранее судимый злоумышленник, используя специальное оборудование, проник в автомобиль, припаркованный во дворе дома. Мужчина запустил двигатель иномарки, сменил номера на фальшивые и уехал с места преступления. Задержали мужчину в Котельниках, где он припарковал автомобиль.

Новости регионов: подросток задержан в Красноярске за угон авто

