Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Красноярска инсценировал угон машины, чтобы не ехать с женой по магазинам, рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

Инцидент произошел весной 2025 года. В полицию обратилась женщина, которая заявила об угоне автомобиля Toyota Corona с парковки возле дома. Позже она заявила, что вместе с супругом они нашли машину на острове Отдыха.

На место была направлена следственно-оперативная группа, которая обнаружила, что замок зажигания в автомобиле сломан. Кроме того, имелись следы попыток вскрытия багажника. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем", однако сотрудники ОВД засомневались в показаниях владельца.

Мужчину предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но он настаивал, что машина была угнана. После комплекса оперативных мероприятий было установлено, что хозяин авто сам оставил ее на острове, поскольку не хотел ехать с женой за покупками. Для большей правдоподобности он повредил автомобиль и положил на капот куртку, которую нашел рядом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос", ему грозит до двух лет лишения свободы. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

