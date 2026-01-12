Фото: ТАСС/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Константинопольский патриарх Варфоломей одержим идеей вытеснить русское православие с территории балтийских государств, утвердив на его месте подконтрольные Фанару церковные структуры, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"В этом его всячески поддерживают британские спецслужбы, активно подпитывающие русофобские настроения в странах Европы", – говорится в сообщении.

По информации СВР, благодаря им патриарх Варфоломей нашел "общий язык с властями прибалтийских государств в стремлении внести смуту в русский православный мир". Опираясь на союзников в лице местных националистов и неонацистов, священнослужитель пытается переориентировать Литовскую, Латвийскую и Эстонскую православные церкви, переманивая духовенство и паствы в созданные Константинополем религиозные структуры.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о формировании в России особой цивилизации, которая станет привлекательной для большого числа стран в мире. Он добавил, что в настоящее время в РФ строятся тысячи храмов, в то время как на Западе святыни превращаются во "всякого рода общественные заведения".