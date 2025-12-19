Путин заявил, что Господь никогда не оставит Россию

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, что верит в Господа, который всегда с Россией и никогда ее не оставит.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявлял, что служение России в качестве президента на Путина возложил сам Бог.

Он также добавил, что дерзновение и силы должны всегда сопровождать служение президента, действия которого определяют судьбу страны. Вместе с этим патриарх благословил Путина до окончания века.

Большая пресс-конференция и прямая линия президента проходили в Гостином Дворе. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время глава государства прокомментировал более 70 тем. Число вопросов от россиян в этом году превысило 3 миллиона.

