Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин подвел итоги 2025 года в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут.

За это время президент ответил в общей сложности на 77 обращений. Они поступали как от присутствующих журналистов, так и от участников прямой линии. Некоторые задавали за раз по несколько вопросов.

Ведущие Екатерина Березовская и Павел Зарубин прочли или вывели на экраны до 30 обращений к Путину, которые поступили по телефону, через СМС, а также соцсети и мессенджеры. Таким образом, большинство вопросов задали представители СМИ.

Среди присутствующих были и иностранцы, 6 из них смогли задать российскому лидеру свои вопросы. В частности, пообщаться с главой государства без посредников удалось представителям Белоруссии, Сербии и Китая, а также журналистам из США, Великобритании и Франции.

"Итоги года с Владимиром Путиным" прошли в Гостином Дворе в пятницу, 19 декабря. В общей сложности россияне направили президенту более 3 миллионов вопросов. Они коснулись тем СВО, технологий, демографии, внешней политики, образования, недвижимости и других.