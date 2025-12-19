Путин надиктовал послание будущим поколениям на прямой линии

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, надиктовал послание будущим поколениям, которое бы положил в капсулу времени.

"Берем ручку и пишем: "Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимаем все, что было сделано нашими предками. Мы жили текущими заботами, но никогда не стояли на месте. Мы боролись, сражались и решали задачи, которые ставило перед нами наше время", – сказал президент.

По его словам, тот, кто прочитает послание, сохранит связь поколений.

Российский лидер считает, что в мире будущего люди будут ценить любовь и дружбу, в нем не будет места эгоистам и одиночкам. Он считает, что нельзя допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, а также утраты национальных особенностей, поскольку без этого невозможна "мировая гармония".

