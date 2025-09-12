Путин: мир будущего – это мир любви и дружбы

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин считает, что в мире будущего люди будут ценить любовь и дружбу и в нем не будет места эгоистам и одиночкам. Такое заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

По мнению президента, в будущем не должно быть тех, кто целиком погружен в киберпространство или живет по принципу "каждый сам за себя". В том мире должны быть люди, ценящие своих близких, понимающие связь с обществом и ответственность перед ним.

Глава государства отметил, что нельзя допустить девальвации ценностей свободы и прав человека, а также утраты национальных особенностей, так как без этого невозможна "мировая гармония". Общая задача заключается в том, чтобы избежать рисков, негативных социальных и общественных последствий.

По мнению Путина, культура должна найти баланс между сохранением своих ценностей и открытостью к тем влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу.

Смешение традиций и техник часто помогает создавать шедевры мирового уровня, а личные связи помогают деятелям искусства находить нестандартные формы реализации своих талантов, стимулируют творческое мышление и появление новых направлений, пояснил Путин.

Он добавил, что Россия изначально формировалась как многонациональная, что и есть бесценный дар, который "определил ее неповторимую культурную политику.

Ранее Путин назвал важнейшей задачей сбережение российского народа, его культуры и духовности. Крепкие семейные устои и традиционные ценности – прочная опора тысячелетней государственности России и надежный нравственный ориентир для всех поколений общества страны, подчеркнул он.