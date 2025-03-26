Путин назвал Россию страной, устремленной в будущее

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Россия – это страна, устремленная в будущее. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета "Движения первых".

"Смотреть и идти только вперед. Это такая вещь тонкая, но она очень важная. Россия – это страна, устремленная в будущее на основе фундамента, который нам достался от наших предков", – отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что важно не замыкаться на прошлом, каким бы героическим оно ни было. Вместо этого надо жить будущим и основываться на фундаменте, который "достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек".

Ранее Путин согласился создать при администрации президента РФ рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Рабочая группа будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций и органов власти.

Глава государства добавил, что в рядах "Движения первых" состоит свыше 11 миллионов человек, что является уже "приличной армией".