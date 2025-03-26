Путин согласился создать рабочую группу при АП по вопросам системы воспитания

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Владимир Путин согласился создать при администрации президента РФ рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Об этом российский лидер заявил на заседании наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

Рабочая группа будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций и органов власти, подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в рядах "Движения первых" состоит свыше 11 миллионов человек, что является уже "приличной армией".

"Что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение", – добавил российский лидер.

Важно наращивать его инфраструктуру, чтобы повсеместно давать равные возможности для участников движения. Кроме того, среди наставников "Движения первых" появляется все больше ветеранов СВО, напомнил лидер страны.

"Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои в полном смысле этого слова совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине – чрезвычайно важная вещь", – отметил Путин.

Ранее ГД рекомендовала главам российских регионов привлекать ветеранов спецоперации к воспитательной работе на базе школ и детских лагерей. Также депутаты нижней палаты парламента обратилась к высшим региональным чиновникам с призывом предусмотреть возможности получения востребованных профессий и трудоустройства для участников СВО.

