Путин поручил продумать развитие военно-спортивных лагерей для молодежи

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Владимир Путин поручил кабмину продумать развитие сети тренировочных военно-спортивных лагерей для мотивации молодых людей к поступлению на военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть вопрос об обустройстве и развитии сети спортивно-оздоровительных и тренировочных военно-спортивных лагерей", – говорится в поручении.

Кроме того, Минпросвещения РФ должно подготовить и представить предложения по расширению военно-патриотической программы "Дороги Победы", предусмотрев создание образовательных туристических маршрутов по местам боевой славы.

Исполнить поручения необходимо до 15 февраля.

Ранее Путин отметил важность проекта "Без срока давности" для сбережения исторической памяти страны. По словам главы государства, просветительский проект помогает в патриотическом воспитании молодежи, но при этом объединяет людей разных поколений, возрастов и профессий.

Между тем в Госдуму внесли законопроект, по которому предлагается ввести обязанность с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство страны.

