Кабмин РФ включил в стратегию молодежной политики популяризацию военной службы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российское правительство сделало ставку на популяризацию военной службы в новой версии документа, связанного с молодежной политикой в стране. Об этом пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что в утвержденной кабмином стратегии предложено не только развивать допризывную подготовку в образовательных заведениях всех уровней, но и давать теоретические и практические знания для "освоения обязанностей защитника Отечества". Юных россиян будут вовлекать в поддержку ветеранов и участников боевых действий, а также их семей.

Программа по развитию молодежной политики буде действовать до 2030 года. По словам главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, это отличается от предыдущих "Основ государственной молодежной политики РФ до 2025 года", принятых в 2014 году. Последний, добавил депутат, перестал быть актуальным еще в 2021 году.

Рамочный документ был разработан по поручению Владимира Путина Росмолодежью и Минобрнауки РФ. Его планируется положить в основу нацпроекта "Молодежь и дети", а также различных федеральных и региональных государственных программ в этой сфере. План мероприятий должен быть создан в ближайшие полгода.

"В России почти 38 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет. Забота об их будущем важна и для обеспечения национальной безопасности, что требует объединения усилий органов власти и некоммерческих организаций, а главное – привлечения самих юношей и девушек к процессам принятия решений", – цитирует издание российского премьера Михаила Мишустина.

Документом запланировано к 2030 году увеличить долю молодежи, которая разделяет российские традиционные духовные и нравственные ценности, минимум до 85%. Столько же юношей и девушек планируется убедить в возможностях самореализации в стране. При этом безработица молодежи от 15 до 29 лет через 6 лет должна составлять не более 5%. Текущие показатели по направлениям не приводятся.

"Военный патриотизм – долгосрочный тренд, его развитие сохранится в России и после окончания спецоперации", – уверен политолог Алексей Макаркин, объясняя свою позицию тем, что противостояние с Западом может быть долгосрочным, что и отражено в документе.

При этом депутат Метелев уверен, что "абсолютное большинство" молодежи уже разделяют традиционные ценности, однако теперь предстоит развивать у молодых людей еще и готовность к защите и служению Родине. Другой эксперт, политолог Александр Немцев высказался о необходимости представить новых лидеров общественного мнения, которым молодежь будет верить. Это, уверен он, необходимо для достижения заявленных в документе показателей.

В РФ надо подготовить целую плеяду учителей с новым видением и пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям, уточнял ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавлял, что если рассказывать детям "для галочки", то они не будут в это верить.

