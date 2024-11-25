Путин отметил важность проекта "Без срока давности" для исторической памяти

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин отметил важность проекта "Без срока давности" для сбережения исторической памяти страны. Об этом он заявил во время приветственной речи на открытии форума "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти", сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, просветительский проект помогает в патриотическом воспитании молодежи, но при этом объединяет людей разных поколений, возрастов и профессий.

Также президент указал, что нынешний пятый форум особенный, так как на нем впервые будут представлены результаты проделанной работы. Например, ранее неизвестные архивные документы, рассказывающие о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны, материалы судебных процессов, а также другие важные свидетельства жестоких преступлений нацистов и их пособников.

"Уверен, что в ходе форума вы сможете наметить дальнейший вектор вашей деятельности <...>. Желаю вам успехов", – заключил Путин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому предлагается ввести обязанность с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство страны.

Инициатива также предусматривает норму, по которой при отказе от принесения присяги решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным.