Депутат Морозов обвинил курьеров с высшим образованием в отсутствии патриотизма

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Сергей Морозов назвал на форуме "Города России" непатриотичными молодых людей, которые после завершения обучения в ведущих университетах страны начинают работать не по специальности, а трудоустраиваются курьерами и разносят пиццу, передает издание Е1.RU.

Морозов также заявил, что с коллегами отстаивает инициативу, согласно которой удастся вернуть обязательное распределение выпускников вузов по особо важным отраслям российской экономики.

"Особо подчеркиваю, речь идет об обучающихся за счет бюджета. Мы будем вносить в Думу такой законопроект!" – заключил депутат.

Ранее россияне рассказали, что им легче всего устроиться на работу курьером, охранником или грузчиком. Так, около 64% опрошенных из 3 200 жителей всех регионов России полагают, что данные профессии просты, так как для них чаще всего не требуется специального образования. Еще 27% считают, что там нет высокого уровня ответственности и эмоционального напряжения, что и является низким порогом вхождения.

