Большинство россиян считают профессию курьера самой доступной для трудоустройства

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Опрошенные россияне считают, что легче всего устроиться на работу курьером, охранником или грузчиком. Об этом со ссылкой на исследование одного из сервисов по подбору персонала пишет RT. В опросе приняли участие 3 200 жителей из всех регионов России.

Около 57% респондентов считают, что профессия курьера обладает самым низким порогом вхождения. Аналогичного мнения придерживаются 49% опрошенных о работе охранником, а 40% – о работе грузчиком.

При этом 20% россиян думают, что проще всего стать водителем, 7% – поваром. 5% респондентов считают также про маркетолога, а по 4% – про дизайнера, спортсмена, проводника и актера.

64% опрошенных полагают, что данные профессии просты, так как для них чаще всего не требуется специального образования. Еще 27% считают, что там нет высокого уровня ответственности и эмоционального напряжения, что и является низким порогом вхождения.

Ранее доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, что есть разные профессии, где пенсионеры могут рассчитывать на высокую зарплату.

Он уверен, что можно рассмотреть различные курьерские службы. По его словам, работники доставки в Москве получают достаточно высокую зарплату. Однако стоит учесть, что это интенсивная работа. Если у пожилого человека нет проблем со здоровьем и будет хватать сил, то в качестве курьера можно зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

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