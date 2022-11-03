09:30Общество
Россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Россияне рассказали, какие профессии они считают наиболее привлекательными для подработки на сегодняшний день. Об этом пишет RT.
Опрос провели сервисы "Работа.ру" и "Подработка". В нем приняли участие свыше трех тысяч жителей российских регионов. Согласно результатам исследования, привлекательными профессиями стали:
- администратор (19%);
- редактор и корректор (13%);
- сборщик заказов в магазинах (12%);
- водитель (11%);
- курьер (каждый 10-й опрошенный);
- IT-специалист (9%).
Россияне также считают, что в качестве подработки можно преподавать, давать частные уроки и работать с соцсетями (8%). Для дополнительного заработка подойдет и профессия графического дизайнера, строителя или разнорабочего, считают 7% участников опроса.
Кроме того, выяснилось, что 68% хотели бы иметь дополнительный заработок, а 22% уже берут на себя подработку.
Ранее доктор педагогических наук, профессор и автор онлайн-школы "Азбука Науки" Надежда Воронцова поделилась мнением о том, что диплом о высшем образовании не является гарантом карьерного роста.
Человеку не следует останавливаться на получении диплома, считает эксперт. Ему необходимо регулярно совершенствовать полученные навыки на курсах повышения квалификации и в процессе другой деятельности.
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