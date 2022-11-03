Россияне назвали самые привлекательные профессии для подработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне рассказали, какие профессии они считают наиболее привлекательными для подработки на сегодняшний день. Об этом пишет RT.

Опрос провели сервисы "Работа.ру" и "Подработка". В нем приняли участие свыше трех тысяч жителей российских регионов. Согласно результатам исследования, привлекательными профессиями стали:

администратор (19%);

редактор и корректор (13%);

сборщик заказов в магазинах (12%);

водитель (11%);

курьер (каждый 10-й опрошенный);

IT-специалист (9%).

Россияне также считают, что в качестве подработки можно преподавать, давать частные уроки и работать с соцсетями (8%). Для дополнительного заработка подойдет и профессия графического дизайнера, строителя или разнорабочего, считают 7% участников опроса.

Кроме того, выяснилось, что 68% хотели бы иметь дополнительный заработок, а 22% уже берут на себя подработку.

Ранее доктор педагогических наук, профессор и автор онлайн-школы "Азбука Науки" Надежда Воронцова поделилась мнением о том, что диплом о высшем образовании не является гарантом карьерного роста.

Человеку не следует останавливаться на получении диплома, считает эксперт. Ему необходимо регулярно совершенствовать полученные навыки на курсах повышения квалификации и в процессе другой деятельности.

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