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Моряк из Владивостока Игорь Доценко, пропавший 8 ноября в Китае, найден погибшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сестру погибшего.

"К сожалению, мы не нашли моего брата живым. Его тело было найдено в воде на территории Китая", – заяила она.

О пропаже мужчины его сестра и супруга сообщили в социальных сетях: Доценко исчез 8 ноября в китайском городе Чжоушань. Он сошел на берег, но обратно на судно, где работал, не вернулся. По словам жены моряка, последний свидетель рассказал, что мужчина сел в такси и направился к пароходу. Позже супруга Доценко подтвердила в соцсетях его гибель.

У моряка остался годовалый сын. Сейчас семье предстоит организовать перевозку тела на родину, перелеты, похороны и решить другие организационные вопросы. Родные просят о помощи и благодарят всех, кто подключился к поискам.

Ранее стало известно, что полиция Батуми разыскивает 34-летнего россиянина Сергея Копылова, который не вернулся после прогулки по набережной. Его родственники выяснили, что камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину по пути в сторону аэропорта. Позже он сел в автобус, однако где находится сейчас, семье неизвестно.

