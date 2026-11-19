Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Слабая магнитная буря класса G1 произошла на Земле утром 19 ноября. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, возмущение геомагнитного поля продолжалось с 03:00 до 06:00 по московскому времени. Причиной стала небольшая корональная дыра на Солнце: она повлияла на параметры солнечного ветра, что и вызвало бурю.

Усиления бури исследователи не ожидают – вероятность такого развития событий оценивается как низкая. Магнитное поле Земли, по прогнозу, в скором времени вернется в спокойное состояние.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили о завершении всплеска солнечной активности. За этот период на поверхности звезды произошло свыше 40 вспышек. По мнению ученых, Солнце израсходовало накопленные энергетические ресурсы, в связи с чем число и мощность вспышек снова снижаются.