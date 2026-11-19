Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Масштабная выставка "Государева дорога. Путешествия и церемонии императорского двора" пройдет в 2027 году на ВДНХ. Она откроется в павильоне № 1, сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр уточнил, что мероприятие можно будет посетить с апреля по октябрь. Экспозицию организуют Москва и Государственный Эрмитаж. Там будут представлены историческая карета Екатерины II и современная копия Большой императорской короны.

Всего на выставке посетители смогут увидеть 700 предметов: живопись, графику, скульптуру, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Частью экспозиции являются вещи, которые монархи брали с собой в путешествия для удобства и развлечения, добавил Собянин.

Речь идет о дорожной мебели, каретных часах и шахматах. Кроме того, гости узнают о парадных и дорожных выездах императорского двора, а также об истории российского коневодства.

Проект станет четвертым в павильоне "Центральный". До этого там были представлены экспонаты Государственной Третьяковской галереи и Государственного Русского музея. Также сейчас продолжается выставка "Искусство сцены. Академическая живопись".

Ранее сообщалось, что новые экспонаты появились в четырех московских музеях с начала 2026 года. Обновления затронули Дом-музей Сергея Есенина, Музей космонавтики, Государственный Дарвиновский музей и Дом Гоголя. В Доме-музее Есенина постоянную экспозицию обновили к 30-летию учреждения.

Там появились рубашка-косоворотка первой четверти XX века из коллекции сына поэта Сергея Есенина Константина Есенина. В Музее космонавтики в сентябре обновили зал "Космический дом на орбите": изменили цветовое оформление и разместили фриз длиной более 80 метров с изображением основных этапов развития отечественной космонавтики.