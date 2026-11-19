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В двусторонних переговорах Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Шэньчжэне приняли участие представители российских ключевых ведомств. Делегацию также представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Со стороны США на встрече присутствовали государственный секретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Беседа прошла в Центре международных обменов в рамках саммита АТЭС.

Перед переговорами Путин и Трамп присутствовали на пленарном заседании форума, который собрал представителей 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона.

Программа саммита на 19 ноября также предусматривает трехсторонние переговоры Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Для них выбрана государственная резиденция "Цилинь Шаньчжуан".

Одним из вопросов беседы может стать сокращение ядерных арсеналов. Ранее американский лидер высказался за возможность инспекций в России, США и Китае в рамках подобных договоренностей.