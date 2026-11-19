Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом американский лидер сообщил во время пленарного заседания саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Трехсторонние переговоры лидеров России, США и Китая запланированы на четверг, 19 ноября. Это будет первая встреча в таком формате с участием руководителей трех государств.

Одной из тем обсуждения может стать ядерное разоружение. Ранее Трамп допустил проведение инспекций в США, России и Китае в рамках возможного сокращения ядерных арсеналов.