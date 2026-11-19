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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский должны найти общий язык, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом американский лидер заявил в беседе с телеканалом Fox News.

Трамп считает, что для обеих сторон важно улучшить взаимоотношения.

"Слушайте, им нужно найти общий язык. Эти двое ненавидят друг друга, и им нужно поладить", – заявил Трамп.

Ранее спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о появлении новых идей по урегулированию украинского конфликта в ходе последних контактов. По его словам, некоторые из предложений могут привести к прорывам в переговорном процессе.