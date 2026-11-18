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Скрытых камер и других устройств для съемки в женских уборных Южного федерального университета (ЮФУ) не обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ранее в СМИ появилась информация о видеозаписях, сделанных в женских туалетах разных структурных подразделений университета. Утверждалось, что неизвестные распространяли материалы со скрытых камер через ботов и могли шантажировать потерпевших.

В ЮФУ заявили, что ситуация находится на контроле у администрации университета. Данные о возможных угрозах переданы в правоохранительные органы, университет оказывает им содействие.

"При наличии угроз или давления просим обращаться в администрацию вуза – будет оказана необходимая поддержка", – призвали в вузе.

Также там попросили не распространять непроверенные сведения, поскольку в материалах могут фигурировать несовершеннолетние.

В свою очередь, в МВД по Ростовской области заявили, что по факту произошедшего правоохранители проводят проверку. Публикацию о незаконной съемке и нарушении неприкосновенности в учебном заведении Ростова-на-Дону они выявили во время мониторинга интернета.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к противоправному деянию. По итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Японии полицейский установил на работе камеру в женском туалете, за что его арестовали. Инцидент произошел в городе Какегава префектуры Сидзуока. От действий мужчины пострадали три коллеги и посетительницы.