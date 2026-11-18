Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/olyarapunzel

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель рассказала, что плакала, узнав об онкологии своей сестры Алены. Она навестила родственницу в больнице и поделилась переживаниями с подписчиками в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Мне было страшно за нее. Внутри все сжалось от страха", – написала она.

По словам блогера, болезнь родственницы она переживает тяжело. Каждый день она поддерживает сестру, помогает ей с детьми и постоянно остается с ней на связи. Однако, подчеркнула экс-участница "Дома-2", дети нуждаются в матери.

Она добавила, что Алена устала от длительного нахождения в больнице. Ольга выразила уверенность, что сестра справится с заболеванием, и ждет хороших прогнозов.

Образование в грудной клетке у блогера Алены Рапунцель обнаружили в июле, а в сентябре была диагностирована диффузная крупноклеточная лимфома четвертой стадии. До этого девушка сильно похудела и стала быстро уставать. Еще одним симптомом она назвала ночную потливость.

Рапунцель признавалась, что ей трудно переносить лечение. Она рассказала, что устает от ежедневных процедур и обследований, а также тяжело переживает внешние изменения и побочные эффекты.

