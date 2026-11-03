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03 ноября, 14:58

Шоу-бизнес

Блогер Рапунцель назвала потерю веса и усталость первыми признаками рака

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alenatoffi_official

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель (настоящая фамилия – Савкина) сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что долгое время не обращала внимания на тревожные признаки болезни.

По словам Рапунцель, первым симптомом стала сильная потеря веса, на которую обращали внимание близкие.

"Все говорили, что я как-то странно выгляжу, что я безумно похудела, что у меня торчат кости. Но когда я вставала на весы, мой вес всегда оставался на одной и той же отметке", – рассказала она.

Кроме того, блогер испытывала сильную усталость, которая наступала уже через час после пробуждения. Эти ощущения она списывала на стресс и перегрузку. Третьим симптомом стала ночная потливость.

"Если честно, я всегда думала, что мне просто жарко, что дело в качестве одеяла или постельного белья либо с моей пижамой что-то не так", – поделилась она.

Рапунцель призвала подписчиков не игнорировать тревожные симптомы и вовремя проходить обследование.

Девушка борется с раком. Образование в грудной клетке у нее обнаружили в июле, а в сентябре диагностировали диффузную крупноклеточную лимфому четвертой стадии.

Рапунцель признавалась, что ей становится все сложнее справляться с лечением. Она рассказала, что устала от постоянных процедур и обследований, а также тяжело переживает изменения во внешности и побочные эффекты лечения.

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