Продюсер "Тату" Шаповалов рассказал, что проходил лечение от опухоли мозга в Китае

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Основатель и первый продюсер группы "Тату" Иван Шаповалов заявил, что проходил лечение опухоли головного мозга в Китае. Об этом сообщает News.ru.

По словам продюсера, курс терапии был назначен российскими онкологами.

"Я прошел CAR-T терапию в Китае. <...> Жив – и слава богу", – отметил Шаповалов.

Опухоль головного мозга у него диагностировали в 2012 году. До поездки в Китай продюсер проходил лечение в НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко в Москве.

CAR-T терапия – это метод, при котором для борьбы с раковыми клетками используются лимфоциты самого пациента.

Ранее британский телеведущий Генри Коул, известный по передачам "Шоу мотоциклов" и "Величайшие в мире мотопробеги", сообщил, что у него выявили онкологию. Он не стал раскрывать точный диагноз.

Однако известно, что опухоль расположена в животе. По прогнозам врачей, Коул должен восстановиться к 2027 году.

