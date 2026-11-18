Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Около 1,4 тысячи заявок поступило на городской фотоконкурс "Москва. Архитектура времени". Более 600 участников представили свыше 9 тысяч фотографий, посвященных 19 конкурсным объектам столицы, сообщила первый заместитель начальника управления координации деятельности комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова.

"Претенденты смогли не только поделиться собственным взглядом на знаковые городские объекты, но и через фотографии рассказать о том, как меняется облик Москвы. Благодарим всех, кто присоединился к проекту", – отметила Дерунова.

На данный момент заявки переданы на оценку экспертной группы. В начале декабря организаторы представят 57 лучших работ – по три на каждый из 19 объектов. Победителей и призеров определит профессиональное жюри, в состав которого вошли архитекторы, искусствоведы и специалисты в области фотографии.

Среди экспертов – заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы А. Г. Дедков, архитектор и креативный директор выставки "АРХ Москва" И. В. Мукосей, архитектор и декан Архитектурной школы МАРШ Н. В. Токарев, искусствовед и куратор проекта "АрхиГрафика" Е. В. Шалина.

Также в жюри вошла основатель и директор Мультимедиа Арт Музея в Москве Ольга Свиблова, которая занимается искусствоведением, художественной критикой, кураторской и документальной кинематографической деятельностью.

Для участия претендентам требовалось выбрать один из конкурсных объектов на официальном сайте moskvavkadre.ru, загрузить от 3 до 10 фотографий и приложить эссе о замысле работ. Проект призван показать архитектурное разнообразие Москвы, новые городские пространства и преобразования столицы.

В число 19 конкурсных объектов вошли мост Академика Королева, станции Троицкой линии метро и станция "Потапово" Сокольнической линии, Большой лыжный трамплин на Воробьевых горах и другие городские сооружения.

Фотоконкурс проводится в Москве впервые. Его организатором выступает комплекс градостроительной политики и строительства столицы, оператором – агентство стратегического развития "ЦЕНТР".

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