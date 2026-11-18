Фото: MAX/"Роскосмос"

В "Роскосмос" показали, как циклон над Москвой и первый снег в столице выглядят из космоса. Кадр опубликовал канал госкорпорации в мессенджере MAX.

За погодной обстановкой наблюдают спутники "Электро-Л" и "Арктика-М". Они отслеживают прохождение циклона, что позволяет видеть, как меняется погода.

18 ноября в Москве сформировался снежный покров высотой 2 сантиметра. Местами снег будет идти и ночью 19 ноября. Температура воздуха при этом останется выше 0 градусов.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что снегопад сменится дождем в конце недели. По его словам, для полного таяния снега необходимы не только положительная температура и дожди, но и несколько дней такой погоды.

