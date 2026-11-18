Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Подмосковье закончился ежегодный гон у лосей. Об этом РИА Новости рассказали в управлении государственного охотничьего надзора комитета лесного хозяйства Московской области.

Гон – это период размножения лосей, для которого характерно раздражительное или даже агрессивное поведение животных. После брачного сезона массовый выход животных на подмосковные дороги не ожидается, добавили в управлении.

В свою очередь, лисы готовятся к гону, который начнется у них зимой. В связи с этим они расширяют привычные участки и маршруты, чаще подают голос и ведут себя менее осторожно.

Такое поведение является естественной частью жизненного цикла зверей, поэтому в Депприроды столицы горожан призвали не пугаться. При встрече с лисой необходимо соблюдать дистанцию, не кормить животное и не издавать громких звуков, уточнили в департаменте.