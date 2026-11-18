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Предстоящая трехсторонняя встреча с участием президента США Дональда Трампа обсуждалась на переговорах Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с ИС "Вести".

Он отметил, что никакой "сверки часов" и распределения ролей в беседе не было. При этом Ушаков подчеркнул, что было бы странно, если бы Путин и Си Цзиньпин никак не затрагивали тему предстоящих переговоров с главой Белого дома.

Лидеры трех государств в этот же день пожали друг другу руки и кратко пообщались "на ногах" на встрече в Шэньчжэне. На торжественном приеме Путин и Трамп сидели справа и слева от Си Цзиньпина и его супруги.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Соединенных Штатов и Китая состоится 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Москва рассчитывает, что на переговорах состоится хороший обмен мнениями по согласованному кругу вопросов.