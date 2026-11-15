На природных территориях Москвы бобры начали готовиться к зиме

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

С наступлением осени бобры на природных территориях столицы приступили к заготовке пищи и укреплению жилищ перед холодами. Об этом сообщает портал мэра и правительства.

Поскольку эти грызуны занесены в Красную книгу Москвы, специалисты департамента природопользования призывают горожан не тревожить животных и наблюдать за ними на расстоянии.

О приближении зимы можно узнать по следам работы бобров – остаткам деревьев с характерными заостренными основаниями, которые называют карандашами. Так выглядят стволы после того, как грызуны обгрызают их.

Срезанные ветки и части деревьев животные переносят в водоем и укладывают на дно неподалеку от входа в жилище. Эти запасы остаются доступными даже после образования ледяного покрова, а кора в холодной воде долго сохраняет питательные свойства.

Зимой бобры не впадают в спячку, однако ведут менее активный образ жизни и преимущественно передвигаются вблизи своих подводных кладовых.

Присутствие этих животных влияет и на состояние городской природы. После того как бобры валят деревья, на их месте образуются открытые участки, где разрастаются луговые растения и появляются насекомые.

Строительство плотин меняет водоемы – на месте речных и ручьевых русел возникают пруды, которые становятся средой обитания для рыб, земноводных, моллюсков, планктона и прибрежной растительности.

Бобровые пруды также помогают поддерживать стабильный уровень воды и увлажненность почвы. Благодаря этому на прилегающих территориях формируются участки с большим разнообразием влаголюбивых растений и почвенных организмов.

Следы пребывания бобров встречаются в Серебряном бору, возле Строгинского мыса и на берегах Яузы. Кроме того, животных можно обнаружить на природных территориях Троицкого и Новомосковского административных округов, в Братееве, Ново-Переделкине и Хорошево-Мневниках.

Если москвичи заметят ослабленного или травмированного бобра, об этом следует сообщить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 495 777-77-77.

Ранее в столичном департаменте природопользования сообщили, что зимовать в Москве останутся большие синицы, воробьи, лазоревки, поползни, пищухи, снегири, пестрые дятлы, ястребы-тетеревятники и серые неясыти. Некоторые из этих птиц встречаются на городских улицах, другие обитают преимущественно в крупных парках. В ведомстве отметили, что зимой пернатым необходима поддержка человека.