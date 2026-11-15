Российские средства ПВО сбили за сутки 1 065 БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1 065 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также были перехвачены три управляемые авиабомбы и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в 149 районах. Среди пораженных целей – военные аэродромы, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских формирований.

Помимо этого, ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, цеха по производству БПЛА, места их хранения и запуска.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по паромному терминалу, зданию управления порта и электроподстанции в порту "Черноморск" Одесской области, а также по двум локомотивам в районе станции Матвеевка в Запорожской области. Кроме того, российские военные атаковали сухогруз с военными грузами и товарами двойного назначения.

