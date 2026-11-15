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15 ноября, 12:04

Политика

Песков заявил о взаимосвязи урегулирования конфликта на Украине и безопасности Европы

Фото: kremlin.ru

Урегулирование конфликта на Украине и создание новой архитектуры безопасности в Европе взаимосвязаны. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту ИС "Вести" Павлу Зарубину.

"Очевидно, что так или иначе урегулирование на Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет", – сказал представитель Кремля.

По его словам, на определенном этапе новую систему безопасности необходимо будет обсуждать с европейскими странами. При этом такой диалог не принесет результата, если европейские государства не будут заинтересованы в достижении мира.

Кроме того, Песков отметил, что разобщенность европейцев мешает им своевременно принимать решения и замедляет процесс. Он добавил, что пока страны не могут выработать общую позицию и действовать согласованно.

Ранее лидеры стран ЕС согласовали состав делегации для переговоров с Россией. В нее вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании.

При этом спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что масштабные договоренности по безопасности в Европе возможны только после заключения соглашения по Украине.

Песков заявил о нежелании России ставить условия по переговорной группе Европы

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