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Пожар в строящемся здании на севере Москвы ликвидирован. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

По уточненным данным ведомства, огонь был зафиксирован в двухэтажном здании по адресу улица 3-я Ямского поля, дом 2.

О пожаре стало известно утром 15 ноября. Как сообщалось, он произошел на стройке жилого комплекса "Слава" в районе станции метро "Белорусская". Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы. Возгорание офисной мебели зафиксировали на втором этаже административного здания по адресу улица Арбат, дом 9, строение 2.

Из-за сильного задымления людей эвакуировали. ЧП обошлось без пострадавших.

Еще один пожар вспыхнул в московском клубе Gipsy на Болотной набережной. Предварительно, причиной возникновения огня стало короткое замыкание проводки. Эвакуация посетителей не проводилась, обстановка на месте ЧП была спокойной. Возгорание ликвидировали на площади 2 квадратных метра.

