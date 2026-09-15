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15 сентября, 11:20

Происшествия

Пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы

Фото: Москва 24

Пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание офисной мебели зафиксировали на втором этаже административного здания по адресу улица Арбат, дом 9, строение 2. Из-за сильного задымления людей эвакуировали.

В настоящее время пожар потушен, пострадавших нет. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Ранее пожар вспыхнул в московском клубе Gipsy на Болотной набережной. Предварительно, причиной возникновения огня стало короткое замыкание проводки. Эвакуация посетителей не проводилась, обстановка на месте ЧП была спокойной. Возгорание ликвидировали на площади 2 квадратных метра.

Пожар произошел в районе промзоны в Нагорном проезде

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