Женщина и два ребенка пострадали при ударе украинского БПЛА по Курску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинский БПЛА атаковал Курск, в результате чего пострадали пожилая женщина и два ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"У 4-летнего мальчика слепое осколочное ранение кисти, у 8-летнего – травма головы и осколочное ранение. У 70-летней женщины травма головы, слепое осколочное ранение лица", – написал он в МАХ.

Их доставили в областную больницу, где врачи оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, из-за удара в городе повреждены четыре частных дома. Еще одна атака произошла в селе Прилепы Хомутовского района, где 59-летняя женщина получила акубаротравму.

Ранее украинские беспилотники атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня, в результате чего получили повреждения многоквартирные дома и гражданские объекты. Вблизи места удара находились поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

