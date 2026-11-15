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15 ноября, 12:23

Общество

Минпросвещения установило даты зимних каникул в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минпросвещения РФ рекомендовало школам провести зимние каникулы с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве уточнили, что при разработке календарного учебного графика школа может как использовать график Минпросвещения, так и составить собственный на его основе. При этом учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия.

"Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы", – отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Ранее сообщалось, что последняя рабочая неделя 2026 года продлится три дня – с 28 по 30 декабря, после чего начнутся новогодние каникулы. 31 декабря выпадает на четверг, но этот день сделали нерабочим. В результате новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

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